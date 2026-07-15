Los memes que dejó el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo
En un tremendo partido, la selección de Argentina le dio vuelta al marcador y derrotó 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Ahora, los albicelestes disputarán la final del torneo este domingo ante España. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron don divertidos memes.
Ya va bajando Maradona al vestidor a celebrar pic.twitter.com/MGNidqb4hH
— Rhevolver (@Rhevolver) July 15, 2026
Se armó el chupe ya vino #HarryKane caigan😥 Argentina a la final del #mundial2026 #QueHeDeCreer #ElSueroDeLaVerdad pic.twitter.com/KRYykHu5dD
— El Suero De La Verdad (@SuerodlaVerdad1) July 15, 2026
— COTM (@COTM_2) July 15, 2026
Otra vez a sufrir, vamos brujas las necesitamos más que nunca!!!
VAMOS ARGENTINA 🇦🇷🇦🇷🇦🇷#Mundial2026 #ARG #Argentina #VamosArgentina pic.twitter.com/LmkOaV5L1g
— Roxy Martínez Bustos (@roxymartinezSR) July 15, 2026
2026 FIFA World Cup Final: Spain vs. Argentina. 😮🔥🇪🇸🇦🇷🔥 pic.twitter.com/n254e1nYUD
— Hamid sahari (@Hamidsahari20) July 15, 2026