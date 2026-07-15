Los memes que dejó el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo

En un tremendo partido, la selección de Argentina le dio vuelta al marcador y derrotó 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Ahora, los albicelestes disputarán la final del torneo este domingo ante España. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron don divertidos memes.

Ya va bajando Maradona al vestidor a celebrar pic.twitter.com/MGNidqb4hH — Rhevolver (@Rhevolver) July 15, 2026

2026 FIFA World Cup Final: Spain vs. Argentina. 😮🔥🇪🇸🇦🇷🔥 pic.twitter.com/n254e1nYUD — Hamid sahari (@Hamidsahari20) July 15, 2026

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ