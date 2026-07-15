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Los memes que dejó el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo

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Los memes que dejó el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo
Felipe Morales
Felipe Morales
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En un tremendo partido, la selección de Argentina le dio vuelta al marcador y derrotó 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Ahora, los albicelestes disputarán la final del torneo este domingo ante España. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron don divertidos memes.

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