Los memes que dejó el pase de Bolivia al repechaje y la eliminación de Venezuela

En una jornada más que emocionante, Bolivia logró un gran triunfo 1-0 sobre Brasil y de esta manera consiguió su pase al repechaje del Mundial 2026. Esto también se debió a que Venezuela cayó 3-6 de local ante Colombia, en partido válido por la última fecha de las Eliminatorias, quedando eliminada. Esto no pasó desapercibido para los hinchas, que inundaron las redes sociales con diversos tipos de memes.

Con el triunfo sobre los brasileños, Bolivia sumó 20 puntos, quedando séptimo en las Eliminatorias y accediendo al repechaje mundialista. Por su parte, de forma increíble, Venezuela cayó goleada 3-6 ante Colombia, quedándose con 18 unidades y octavo en la tabla de posiciones.

Petro y maduro: *hacen un pacto para que Venezuela vaya al mundial* El jodido Luis Suárez que no se entera de nada: pic.twitter.com/mJ0sJMnBxX — Miguel (@Miguel_GJRC) September 10, 2025

“Ehg no me voy a ver el Venezuela-Colombia seguramente será muy aburrido😴 “. El fucking Venezuela-Colombia : pic.twitter.com/xe77UIrPwy — Jecontento (@ContentJuan) September 9, 2025

BOLIVIA AL REPECHAJE DEL MUNDIAL. LO CELEBRA ESTE CHAD. pic.twitter.com/Z13qMVcL9B — Joaconel. (@Joaconel) September 10, 2025

Colombia necesitamos tu ayuda 🥹🇨🇴 pic.twitter.com/uFxvO5Fuz2 — Tottenham Bolivia (@SpursBol) September 9, 2025

“Papá cómo le fue a Bolivia vs Brasil en las eliminatorias de 2025?” pic.twitter.com/GTkW75tmQQ — 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) September 10, 2025

Resumo de Bolívia x Brasil: pic.twitter.com/1tI8IjkYUK — Futnet FC (@futnetaposta) September 9, 2025

Hasta Bolivia se metió en el repechaje del Mundial y Chile no pic.twitter.com/y3ejleYIkJ — Fabipa (@fabipa90) September 10, 2025

