Deportes

Los memes que dejó el pase de Bolivia al repechaje y la eliminación de Venezuela

Felipe Morales
En una jornada más que emocionante, Bolivia logró un gran triunfo 1-0 sobre Brasil y de esta manera consiguió su pase al repechaje del Mundial 2026. Esto también se debió a que Venezuela cayó 3-6 de local ante Colombia, en partido válido por la última fecha de las Eliminatorias, quedando eliminada. Esto no pasó desapercibido para los hinchas, que inundaron las redes sociales con diversos tipos de memes.

Con el triunfo sobre los brasileños, Bolivia sumó 20 puntos, quedando séptimo en las Eliminatorias y accediendo al repechaje mundialista. Por su parte, de forma increíble, Venezuela cayó goleada 3-6 ante Colombia, quedándose con 18 unidades y octavo en la tabla de posiciones.

