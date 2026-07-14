Los memes que dejó la victoria de España sobre Francia en la semifinal de la Copa del Mundo
La selección de España venció de forma contundente 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo. Los goles ibéricos los anotaron Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Ahora, en la gran final, enfrentará este domingo al ganador del choque entre Argentina e Inglaterra. Todo esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron con diversos memes en redes sociales.
El movimiento de pelo de Cucurella cuando corre es hipnótico#FranciaEspaña pic.twitter.com/oCG7Afahed
— Arian (@ArianMalone) July 14, 2026
“No puedes celebrar un gol de una selección europea”
Yo con el gol de España: pic.twitter.com/es8G2WqorI
— Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 14, 2026
Mbappe
Todo el mundial // contra España pic.twitter.com/m0daVpZO4W
— Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) July 14, 2026
La mejor defensa del mundo es esta: pic.twitter.com/NHnhY3wbmS
— Spainball (@Espball) July 14, 2026
GOOOOL DE ESPAÑAA #franciaespaña #mundial2026 #worldcup pic.twitter.com/AY34JqwWOo
— CFO MELODY 🇪🇸 (@SoyFandeMelody) July 14, 2026
Mbappé vs España hoy https://t.co/KRLJnySEuk pic.twitter.com/73Vqg7TuYr
— Rhevolver (@Rhevolver) July 14, 2026
A casa Francia pic.twitter.com/jTaNZ4QVYt
— Nderakoreami (@nderakoreami_) July 14, 2026
La defensa de Francia contra España pic.twitter.com/WnWyexIVaD
— PEPE (@soyunargento) July 14, 2026