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Los memes que dejó la victoria de España sobre Francia en la semifinal de la Copa del Mundo

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Los memes que dejó la victoria de España sobre Francia en la semifinal de la Copa del Mundo
Felipe Morales
Felipe Morales
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La selección de España venció de forma contundente 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo. Los goles ibéricos los anotaron Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Ahora, en la gran final, enfrentará este domingo al ganador del choque entre Argentina e Inglaterra. Todo esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron con diversos memes en redes sociales.

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