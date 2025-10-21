Luis Advíncula es acusado de protagonizar un choque y fugar en Argentina | VIDEO

Luis Advíncula vuelve a estar en el centro de la polémica por un accidente de tránsito en Argentina. Un video difundido en TikTok señala que el lateral de Boca Juniors habría chocado con otro vehículo, para luego huir del lugar y ser intervenido por la policía, aunque sin registrarse el parte correspondiente.

El usuario que publicó el video escribió: “Adivinen si la Policía labró un acta”. Poco después, el clip fue puesto en privado, pero el contenido ya circulaba en las redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde se viralizó rápidamente.

Según el medio Infobae, el choque ocurrió el pasado 28 de agosto. El portal confirmó que Luis Advíncula impactó contra otro automóvil, se dio a la fuga, fue retenido por la policía, pero no se levantó ningún informe oficial del incidente.

Además, el informe de Infobae reveló que el futbolista acumula 10 infracciones de tránsito en Argentina, con multas que suman $1.317.541,50 (alrededor de S/ 3 mil). Cinco de estas sanciones fueron por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia.

OTRO ACCIDENTE EN LA CARRERA DE ADVÍNCULA

De acuerdo con el testimonio del usuario que difundió el video, Luis Advíncula lo chocó, escapó y fue detenido por las autoridades, aunque luego no se levantó acta alguna. La investigación periodística indica que el futbolista giró en sentido contrario, impactó un vehículo, subió al sardinel y huyó tras el choque.

Cabe apuntar que no es la primera vez que el jugador se ve involucrado en un incidente similar. El propio Advíncula contó años atrás que tuvo un accidente automovilístico en Alemania, cuando militaba en el Hoffenheim y se dirigía a un entrenamiento.

#Canning #Ezeiza Acusan al futbolista de Boca, Luis Advíncula, de provocar un choque en contramano. Fue el 28 de agosto pasado, pero ahora la damnificada compartió las fotos y videos en sus redes sociales. Sucedió a la 01.20 en la calle Mariano Castex, a la altura del ingreso a… pic.twitter.com/Rgj5heSyBL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 21, 2025

