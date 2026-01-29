Temas
Deportes

Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección peruana: es presentado por la FPF

Deportes
Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección peruana: es presentado por la FPF
Felipe Morales
Felipe Morales
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha anunciado al brasileño Mano Menezes como el nuevo entrenador de la selección peruana. Su objetivo es clasificar al Mundial 2030. La presentación oficial estuvo a cargo del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari.

En sus primeras declaraciones, el seleccionador prometió aprender a hablar fluidamente en español. Al no dominar por completo el idioma, la conferencia de prensa la dio en portugués.

