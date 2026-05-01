Más de 17,5 millones de peruanos trabajan: ¿qué edades y sectores predominan?

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que durante el 2025, más de 17 millones 575 mil 200 peruanos trabajaron en nuestro país.

El INEI publicó los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), informe en el que se destaca un crecimiento a nivel nacional del 1,5% de población ocupada respecto al año anterior, 2024. Cabe señalar que el 44,5% peruanos que trabajan son mujeres.

Entre las edades que más resaltan dentro del mercado laboral, están los peruanos entre 25 y 44 años, quienes representan el 47,1% de población ocupada. Asimismo, las personas mayores de 45 años alcanzan el 39.2%, seguidos por 13,7% de población ocupada entre 14 a 24 años.

SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN

Los rubros que presentan mayor número de trabajadores en nuestro país son aquellos relacionados al sector de servicios, que concentra el 41,7% del total. Seguido de este, se encuentra la agricultura, minería y pesca, con el 24%; el comercio con 19%, la manufactura con 8.6% y, por último, el sector construcción con 6.7%.

Además, respecto al 2024, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó en un 6,9%. Recordemos que la cifra en 2025 incrementó a 1887,2 soles.

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