Venezuela sube a 240 dólares el ingreso mínimo integral en medio de reclamos laborales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció incrementar el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 240 dólares mensuales, en el marco de los reclamos por parte de los gremios por el ajuste de ingresos tras los acuerdos con Estados Unidos.

Durante una concentración en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro de Caracas por el cierre de la peregrinación nacional contra las sanciones de Estados Unidos, Delcy Rodríguez indicó que se realizará el aumento a 240 dólares en el ingreso mínimo integral; sin embargo, no especificó en cuánto quedarán las bonificaciones o el salario mínimo mensual.

También indicó que este incremento es “el más importante en los últimos años” y que “no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”.

BENEFICIO A JUBILADOS EN VENEZUELA

Asimismo, Rodríguez informó que los jubilados recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, pero no indicó si se refiere a un bono o al aumento del ingreso que ya reciben. Ordenó la conformación de brigadas para brindar mayor atención “casa por casa” a los adultos mayores.“No es suficiente, no es suficiente, no falta mucho y por eso pedí un plan de atención para nuestros abuelos y nuestras abuelas”, mencionó.

Este anuncio llega luego de dos meses de que el Gobierno incrementara a 190 dólares la bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de un combustible derivado del petróleo llamado fueloil.

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