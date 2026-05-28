Mano Menezes presentó lista de convocados de Perú para amisosos contra España y Haití

El entrenador de la selección peruana, el brasileño Mano Menezes, presentó su lista de 25 jugadores convocados para los amistosos que afrontará en los próximos días la selección peruana ante dos combinados que afrontarán el Mundial 2026.

Estos amistosos serán contra las selecciones de Haití, el viernes 5 de junio en Miami (Estados Unidos), y ante España el lunes 8 de junio en Puebla (México).

Convocados de Perú para amistos de junio

Pedro Gallese – Deportivo Cali

Alejandro Duarte- Alianza Lima

Matías Cordova – Comerciantes Unidos

Alfonso Barco – HNK Rijeka (Croacia)

Fabio Gruber – Nuremberg (Alemania)

Marco Huamán – Alianza Lima

Marcos López – FC Copenhage (Dinamarca)

Matías Lazo – Melgar

Matías Zegarra – Melgar

Miguel Araujo – Sporting Cristal

Oliver Sonne – Sparta Praga (República Checa)

Renzo Garcés – Alianza Lima

Adrián Quiroz – Chankas

André Carrillo – Corinthians (Brasil)

Erick Noriega – Gremio (Brasil)

Jairo Concha – Universitario

Jairo Vélez – Alianza Lima

Jesús Pretell – LDU (Ecuador)

Rodrigo Vilca – Comerciantes Unidos

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal

Kenji Cabrera – Vancouver (Canadá)

Bassco Soyer – Gil Vicente (Portugal)

Jhonny Vidales – Melgar

Alex Valera – Universitario

Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona (Israel)

Por contraparte, entre los jugadores que se podría considerar “ausentes” están: Ausentes: Joao Grimaldo, Yordy Reyna, Renato Tapia, Piero Quispe y Maxloren Castro.

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