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Mano Menezes presentó lista de convocados de Perú para amisosos contra España y Haití

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Mano Menezes presentó lista de convocados de Perú para amisosos contra España y Haití
Felipe Morales
Felipe Morales
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El entrenador de la selección peruana, el brasileño Mano Menezes, presentó su lista de 25 jugadores convocados para los amistosos que afrontará en los próximos días la selección peruana ante dos combinados que afrontarán el Mundial 2026.

Estos amistosos serán contra las selecciones de Haití, el viernes 5 de junio en Miami (Estados Unidos), y ante España el lunes 8 de junio en Puebla (México).

Convocados de Perú para amistos de junio

Pedro Gallese – Deportivo Cali
Alejandro Duarte- Alianza Lima
Matías Cordova – Comerciantes Unidos

Alfonso Barco – HNK Rijeka (Croacia)
Fabio Gruber – Nuremberg (Alemania)
Marco Huamán – Alianza Lima
Marcos López – FC Copenhage (Dinamarca)
Matías Lazo – Melgar
Matías Zegarra – Melgar
Miguel Araujo – Sporting Cristal
Oliver Sonne – Sparta Praga (República Checa)
Renzo Garcés – Alianza Lima

Adrián Quiroz – Chankas
André Carrillo – Corinthians (Brasil)
Erick Noriega – Gremio (Brasil)
Jairo Concha – Universitario
Jairo Vélez – Alianza Lima
Jesús Pretell – LDU (Ecuador)
Rodrigo Vilca – Comerciantes Unidos
Yoshimar Yotún – Sporting Cristal

Kenji Cabrera – Vancouver (Canadá)
Bassco Soyer – Gil Vicente (Portugal)
Jhonny Vidales – Melgar
Alex Valera – Universitario
Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona (Israel)

Por contraparte, entre los jugadores que se podría considerar “ausentes” están: Ausentes: Joao Grimaldo, Yordy Reyna, Renato Tapia, Piero Quispe y Maxloren Castro.

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