Más críticas contra Mbappé: Scaloni le respondió sobre la Copa América

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, respondió a las declaraciones de Kylian Mbappé. Scaloni le recordó los diez títulos mundiales que la región ha acumulado a lo largo de la historia luego de que el delantero francés había afirmado que la Eurocopa es una competencia superior a la Copa América.

En una entrevista reciente, Scaloni manifestó su desacuerdo con las opiniones de Mbappé, subrayando que el valor de una competencia no puede medirse únicamente por la presencia de determinados equipos. “Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante uno u otro cuando no están los mejores”, dijo el entrenador argentino.

Para Scaloni, la historia y los logros de los equipos sudamericanos en los Mundiales son prueba suficiente de la calidad y competitividad de la región.

Lionel Scaloni destacó que, si se suman los títulos mundiales obtenidos por los equipos sudamericanos, el total asciende a diez. Brasil encabeza la lista con cinco títulos, seguido por Argentina con tres y Uruguay con dos. Estos logros, según Scaloni, son una clara indicación de que el fútbol sudamericano está al nivel más alto del deporte mundial.

“Si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos están, no sé cuántos suman la verdad, Brasil tiene cinco, son diez en total (Argentina 3 y Uruguay 2)”, explicó Scaloni.

RESALTÓ EL POTENCIAL SUDAMERICANO

El entrenador de la selección argentina, salió en defensa del fútbol sudamericano, destacando la fuerza y competitividad de sus selecciones.

En reciente declaración, Scaloni enfatizó que «Colombia es una potencia a nivel futbolístico», y no se detuvo ahí, ya que también subrayó la calidad de otros equipos de la región como Ecuador, Paraguay y Chile.

Scaloni reconoció: «Colombia es una potencia a nivel futbolístico».