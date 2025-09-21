Matan a balazos a futbolista ecuatoriano Jonathan González

El fútbol está de luto. En Ecuador, el futbolista profesional Jonathan David González (31) fue asesinado a balazos en horas de la noche del último viernes 19 de septiembre durante una reunión en su domicilio en Vista al Mar.

Según se pudo conocer, sujetos armados irrumpieron en la reunión social y abrieron fuego contra los presentes. El jugador murió en el lugar debido a las heridas de bala.

Además, otra persona resultó gravemente herida y falleció camino al hospital, aunque aún no ha sido identificada.

El jugador, conocido popularmente como “Speedy”, jugaba para el Club 22 de Julio FC de la Serie B de Ecuador. Antes defendió los colores de clubes mexicanos como León, Leones Negros y Dorados de Sinaloa, dejando huella en la Liga MX.

