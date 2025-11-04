Miguel Trauco defiende a Juan Reynoso: “Si seguía, Perú iba al Mundial”

Miguel Trauco volvió a generar titulares al confesar que desea cerrar su carrera futbolística en Alianza Lima, club con el que aún tiene contrato vigente, y lanzar una polémica afirmación sobre la selección peruana: “Si Juan Reynoso seguía, íbamos al Mundial”, aseguró el lateral izquierdo en una entrevista con El VAR de Olcese.

El jugador de 33 años, identificado durante gran parte de su carrera con Universitario de Deportes, sorprendió al reconocer que se siente plenamente cómodo en el equipo íntimo y que espera quedarse varias temporadas más. “Ya le dije a Franquito Navarro que me renueve por cinco años más. Yo quiero retirarme aquí, estoy muy cómodo”, señaló.

El futbolista hizo un balance de la temporada y reconoció que el exceso de confianza pasó factura en la Liga 1. “Tenemos un equipazo, pero creo que en el torneo local entrábamos confiados, pensábamos que podíamos pasar por encima a cualquiera y terminábamos reaccionando tarde”, admitió.

Sobre el trabajo en torneos internacionales, destacó que el grupo necesitaba reivindicarse. “Este año queríamos sacarnos ese peso de encima del torneo internacional y lo hicimos. Ahora se vienen retos lindos y la presión nos hace enfocarnos más”, añadió.

JUAN REYNOSO

Sin embargo, lo que más ruido causó fueron sus declaraciones sobre Juan Reynoso, exentrenador de la selección peruana. Trauco defendió su trabajo y aseguró que los malos resultados no fueron responsabilidad del técnico. “Si Juan se hubiera quedado, íbamos al Mundial. Es un abusivo para trabajar, no repetía un ejercicio en la semana y todos estaban contentos. Nos agarró en nuestro peor momento y le echaron la culpa porque no es tan amigo del periodismo”, afirmó.

Finalmente, el lateral también destacó el aporte de Óscar Ibáñez en el regreso de la identidad futbolística de la Blanquirroja. “Nos devolvió la esencia que teníamos antes, pero ya era muy tarde”, concluyó.

Con estas declaraciones, Miguel Trauco no solo reaviva la polémica sobre el paso de Reynoso por la selección, sino que también deja clara su intención de cerrar su carrera vistiendo la camiseta blanquiazul.