Miguel Trauco se pronuncia tras denuncia y rechaza acusaciones en su contra

El futbolista peruano Miguel Trauco emitió un comunicado público luego de que su nombre fuera vinculado a una denuncia difundida en medios nacionales e internacionales.

A través del pronunciamiento, el jugador expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y señaló ser consciente de la gravedad que implican este tipo de acusaciones.

“Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confio en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige”, se lee en el comunicado.

Trauco afirmó que en los últimos días se han difundido diversas versiones que generaron una exposición mediática desproporcionada, causando un profundo impacto en su entorno personal, familiar y profesional. Indicó que optó por guardar silencio mientras se informaba de manera formal sobre el contenido de la denuncia presentada.

Asimismo, el futbolista aseguró encontrarse tranquilo y manifestó su plena confianza en la justicia para que los hechos sean esclarecidos con objetividad y conforme a derecho.

Rechazó de manera categórica cualquier imputación delictiva en su contra y se puso a total disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones, pidiendo respeto para todas las personas involucradas mientras continúan las diligencias.

