Mininter se pronuncia sobre la realización de la Noche Crema y Noche Blanquiazul

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre la realización de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, partidos programados para el sábado 24 de enero, e informó que en los próximos días se convocará a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima con el objetivo de encontrar una fecha que permita garantizar la seguridad en ambos encuentros.

Y es que como ya se conoce, Universitario y Alianza Lima realizarán sus partidos de presentación el sábado 24 de enero en el estadio Monumental y Matute, respectivamente. Los ‘cremas’ se enfrentarán a la U de Chile y tendrán la presentación de ‘Los Caligaris’, mientras que los ‘grones’ tendrán al Inter de Miami con Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y más.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, indicó Tiburcio en conferencia de prensa.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7