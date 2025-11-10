Mira cómo se definirá el descenso de la Liga 1 en la última fecha

Tras la culminación de la fecha 18 del Torneo Clausura, y después de la consagración de Universitario de Deportes como campeón, solo resta una fecha para que se definan los equipos que perderán la categoría, es decir, se irán al descenso y disputarán la Liga 2 el próximo año.

LA CONTROVERSIA DEL AYACUCHO VS. COMERCIANTES UNIDOS

La fecha 18 fue particular, pues un partido fue suspendido a poco del final y el resultado se definirá en mesa. Por si fuera poco, los dos clubes involucrados están luchando por salvarse de la baja. Se trata de Ayacucho FC y Comerciantes Unidos.

Casi sobre la hora y con Ayacucho FC imponiéndose de local 1-0 a Comerciantes Unidos, las piedras arrojadas por los aficionados hicieron que el árbitro Diego Haro suspendiera el partido. Allí nace la controversia: mientras que el juez determinó que se retomen las acciones cuando se desalojaran las tribunas, la escuadra visitante sostiene que la suspensión fue definitiva, por lo que sus jugadores no volvieron a la cancha.

Ahora, ambos equipos pugnan en mesa por los tres puntos de ese partido y la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) deberá tomar una decisión.

PUNTOS A FALTA DE LA FECHA FINAL

Teniendo en cuenta que ya hay dos clubes que perdieron la categoría (Binacional y Alianza Universidad), solo queda un equipo más por descender. Será el que quede antepenúltimo en la tabla acumulada de la Liga 1. Actualmente, esta tiene dos escenarios que pasamos a detallar:

Si se da como ganador a Ayacucho FC 1-0 frente a Comerciantes Unidos, la tabla acumulada quedará así:

15) Juan Pablo II (33 puntos, -15 diferencia de goles)

16) Comerciantes Unidos (33 puntos, -19)

17) Ayacucho FC (32 puntos, -21)

18) UTC (32 puntos, -26).

Si se da como ganador a Comerciantes Unidos 3-0 frente a Ayacucho FC, la tabla acumulada quedará así:

15) Comerciantes Unidos (36 puntos, -16 diferencia de goles, salvado de la baja)

16) Juan Pablo II (33 puntos, -15, salvado de la baja)

17) UTC (32 puntos, -26)

18) Ayacucho FC (29 puntos, -24).

Cabe recordar que en la última fecha, los partidos de los equipos involucrados con el descenso son (en fecha y horario por definir):

Alianza Lima vs. UTC

Cienciano vs. Ayacucho FC

Alianza Universidad vs. Juan Pablo II

Comerciantes Unidos vs. ADT

Cabe recalcar que, de los cuatro clubes mencionados (Juan Pablo II, Comerciantes Unidos, Ayacucho FC y UTC), el que quede peor ubicado en la tabla acumulada al final de la Fecha 19 perderá la categoría y jugará la Liga 2 el próximo año.

