Mundial 2026: Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, en riesgo de quedar fuera por deportación

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, una de las figuras históricas del arbitraje internacional podría perderse la competencia por complicaciones migratorias.

Se trata del referí somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien las autoridades de Estados Unidos le denegaron el ingreso al país sin ofrecer explicaciones detalladas. El colegiado forma parte de la lista oficial de 52 jueces seleccionados por la FIFA para dirigir en el torneo norteamericano.

El sueño histórico del arbitraje en Somalia

Artan, de 33 años, ostenta actualmente el reconocimiento como el central más destacado del balompié africano. Su participación en este certamen representaba un hito sin precedentes, ya que se convertiría en el primer silbante de Somalia en impartir justicia en una cita mundialista de mayores.

El profesional técnico se trasladó junto a una delegación africana integrada por tres jueces principales y seis asistentes. Para garantizar su traslado regular, el réferi disponía de un visado oficial gestionado por su nación de origen.

Deportado a Turquía a la espera de una solución

Pese a los documentos presentados, el panorama se complica con el paso de las horas. Omar Artan fue deportado a Turquía, país donde permanece estacionado mientras se resuelve su situación legal y agota los últimos recursos para incorporarse al Mundial 2026.

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