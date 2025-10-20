Nestor Gorosito confirmó que renovó con Alianza Lima para el 2027

Este lunes, Alianza Lima juega con Sport Huancayo en la ciudad incontrastable por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los ‘grones’ están lejos de poder quedarse con el segundo torneo del año por lo que ahora buscan su mejor posición en la tabla acumulada.

En la previa del partido entre ‘grones’ y huancaínos, el técnico Néstor ‘Pipo’ Gorosito fue consultado sobre su continuidad en La Victoria a lo que el DT argentino respondió. “Ya firmé el contrato, la otra semana se anunciará”, reveló a Liga 1 Max.

El ‘Pipo’ añadió que tiene el respaldo de la dirigencia ‘blanquiazul’ y pese a no haber logrado peleado los torneos nacionales en este 2025, en La Victoria destacan lo realizado en Copa Libertadores y Sudamericana ya que se eliminó a equipos grandes durante su participación.

“Tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada y del club. Seguramente esta semana ya se firmará todo. Nosotros ya recibimos el contrato y ya lo firmamos,ahora lo tiene el club. Así que seguramente la semana que viene se anunciará”, agregó el DT antes de dirigir su partido ante Sport Huancayo.

