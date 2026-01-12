Temas
Deportes

No va más: Xabi Alonso dejó de ser técnico del Real Madrid tras derrota en la final de la Supercopa de España

Deportes
No va más: Xabi Alonso dejó de ser técnico del Real Madrid tras derrota en la final de la Supercopa de España
K. Ortega
Xabi Alonso dejó de ser técnico del primer equipo del Real Madrid luego de la final de la Supercopa de España 2026 en la que fueron derrotados por FC Barcelona en Arabia Saudita. La noticia fue confirmada por el club merengue a través de un comunicado.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, se lee en el pronunciamiento en el que también destacan el trabajo del exfutbolista español.

 

 

¿Quién será el reemplazo de Xabi Alonso?

En otro comunicado, Álvaro Arbeloa fue anunciado como el nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid. El club no sólo destacó su trabajo como técnico de equipos juveniles, sino también su etapa de futbolista como uno de los dirigidos por José Mourinho, Carlo Ancelotti, entre otros.

“Se comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020“, dijeron en su texto.

 

 

