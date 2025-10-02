Temas
Oliver Sonne y la razón por la que no fue convocado a la selección peruana

Este jueves 2 de octubre, el técnico interino de la selección peruana, Manuel Barreto, publicó su lista de convocados para el partido amistoso frente a Chile por la fecha FIFA de octubre. En este llamado, el DT incluyó a futbolistas menores de 30 años en donde se ven nuevos rostros.

Sin embargo, dentro de los convocados llamó la atención la ausencia de Oliver Sonne, pues el futbolistas peruano-danés no forma parte del llamado de Manuel Barreto y ahora ya se conoce la razón por la cual no vendrá a Perú para disputar el encuentro amistoso.

Y es que el futbolista pidió a la FPF no ser convocado en esta fecha FIFA, pues su objetivo es quedarse en Burnley para seguir trabajando con su equipo y recuperar el espacio que tuvo en su club. Cabe mencionar que en la última fecha de Eliminatorias, Sonne solo jugó minutos.

