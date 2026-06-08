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Partidos de hoy, lunes 8 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, lunes 8 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, lunes 8 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, LUNES 8 DE JUNIO

  • Amistoso internacional – FIFA

1:45 p.m. | Países Bajos vs Uzbekistán – Disney+

2:10 p.m. | Francia vs Irlanda del Norte – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Perú vs España – Movistar Deportes

  • Primera División – Uruguay

5:00 p.m. | Liverpool FC vs Cerro Largo – Disney+, Antel TV

  • Primera División – Colombia

5:00 p.m. | Atlético Nacional vs Junior – RCN

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