Paolo Guerrero contó detalles de su lesión: ¿cuánto tiempo será baja en Alianza Lima?

El futbolista ‘blanquiazul’, Paolo Guerrero salió lesionado del partido de Alianza Lima y Universidad Católica por Copa Sudamericana, pues el ‘Depredador’ pidió su cambio al minuto 36 cuando sintió una molestia y en su lugar ingresó Hernán Barcos.

Ahora, un día después del partido de Copa Sudamericana, el delantero peruano dio detalles de su lesión y comentó que aceleró su proceso de recuperación por ello es que volvió a recaer en las molestias. “Aceleré el proceso de recuperación. Venía con una distensión, seguramente ahora es un desgarro”, señaló Guerrero.

Si bien Paolo Guerrero no ha sido examinado al 100%, el futbolista entrará en un proceso de reposo por lo que se perderá el partido con ADT por Liga 1 y luego la vuelta ante Universidad Católica por Copa Sudamericana, pues en los próximos días será sometido a una resonancia magnética.

Hasta el momento, se desconoce el tiempo que Paolo Guerrero estará fuera de las canchas por lesión, en su lugar ingresará Hernán Barcos quien el último encuentro en Copa Sudamericana fue uno de los jugadores destacados dentro del triunfo ‘grone’.

