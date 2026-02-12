Paolo Guerrero explicó por qué no pateó el penal que pudo clasificar a Alianza Lima en la Libertadores

El delantero Paolo Guerrero fue uno de los futbolistas más señalados por los hinchas a la hora de apuntar a los responsables de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores al empatar 1-1 con 2 de Mayo en el Estadio de Matute. Y es que el ‘Depredador’ no ejecutó un disparo penal que fue errado por Eryc Castillo en el primer tiempo. Al final del cotejo, explicó sus motivos.

“No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal, venía con un poco de desgaste”, señaló. Luego complementó diciendo: “No podemos echarle la culpa a una persona, somos un grupo y tenemos que poner la cara todos”.

El encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo terminó igualado 1-1. Para los íntimos adelantó Luis Advíncula a los 63 minutos y lo empató Brahian Ayala de disparo penal a los 74. En el primer tiempo, Eryc Castillo pudo romper la paridad, pero erró un remate desde los 12 pasos. La llave se la llevó el conjunto paraguayo por un global de 2-1, gracias a su triunfo 1-0 de la semana pasada.

