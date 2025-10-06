Partido de Copa Perú termina con pelea, balas y robos: aquí todos los detalles | VIDEO

El encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa Perú entre Alianza Pisco y Diablos Rojos de Huancavelica terminó en graves incidentes dentro del Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea.

El marcador estaba 1-1 y faltaban pocos minutos para el final del partido cuando se desató una violenta pelea entre jugadores, provocando el ingreso de hinchas al campo de juego, los que agredieron al plantel visitante.

Al final, ocho personas resultaron heridas, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de Diablos Rojos. Estos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco con lesiones en la cabeza, rostro y otras partes del cuerpo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) no logró contener de inmediato la situación y tuvo que hacer disparos al aire. Además, se vio en la necesidad de acordonar y escoltar a los jugadores visitantes hasta su salida del estadio en patrulleros.

El equipo de Huancavelica anunció que presentará la denuncia correspondiente por las agresiones y la pérdida de sus pertenencias personales, entre ellas ropa, mochilas y calzado.

