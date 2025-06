Partidos de hoy, martes 10 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 10 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 10 DE JUNIO

Eliminatorias – Conmebol

3:00 p.m. Bolivia vs Chile – Latina, Movistar Eventos

6:00 p.m. Uruguay vs Venezuela – Movistar Eventos

7:00 p.m. Argentina vs Colombia – GOLPERU

7:45 p.m. Brasil vs Paraguay – Latina, Movistar Eventos

8:30 p.m. Perú vs Ecuador – Movistar Deportes, ATV, América TV

Eliminatorias – AFC

5:35 p.m. Japón vs Indonesia – Disney+

6:00 p.m. Corea del Sur vs Kuwait – Disney+

8:45 a.m. Uzbekistán vs Qatar – Disney+

11:00 a.m. Irán vs Corea del Norte – Disney+

1:15 p.m. Arabia Saudita vs Australia – Disney+

Eliminatorias – UEFA

1:45 p.m. Finlandia vs Polonia – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. Países Bajos vs Malta – Disney+

1:45 p.m. Rumanía vs Chipre – Disney+

1:45 p.m. Serbia vs Andorra – Disney+

1:45 p.m. San Marino vs Austria – Disney+

1:45 p.m. Letonia vs Albania – Disney+

Eliminatorias – Concacaf

2:00 p.m. San Cristóbal y Nieves vs Granada – Concacaf GO, Concacaf YouTube

3:00 p.m. Cuba vs Bermudas – Concacaf GO, Concacaf YouTube

5:00 p.m. Haití vs Curazo – Concacaf GO, Concacaf YouTube

6:00 p.m. Jamaica vs Guatemala – Concacaf GO, Concacaf YouTube

6:00 p.m. República Dominicana vs Dominica – Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. Panamá vs Nicaragua – Concacaf GO, Concacaf YouTube

7:00 p.m. Guyana vs Montserrat – Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. El Salvador vs Surinam – Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. Costa Rica vs Trinidad y Tobago – Concacaf GO, Concacaf YouTube

8:00 p.m. Puerto Rico vs San Vicente y Granadinas – Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. Honduras vs Antigua vs Barbuda – Concacaf GO, Concacaf YouTube

VIDEO RECOMENDADO

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ