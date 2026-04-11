Deportes

Partidos de hoy, sábado 11 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 11 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 11 DE ABRIL

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Real Sociedad vs. Alavés – ESPN 4, Disney+

9:15 a.m. | Elche vs. Valencia – D Sports, DGO

11:30 a.m. | FC Barcelona vs. Espanyol – D Sports, DGO

2:00 p.m. | Sevilla vs. Atlético de Madrid – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Arsenal vs. Bournemouth – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Brentford vs. Everton – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Burnley vs. Brighton – Disney+

11:30 a.m. | Liverpool vs. Fulham – ESPN 5, Disney+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Torino vs. Hellas Verona – Disney+

8:00 a.m. | Cagliari vs. US Cremonese – Disney+

11:00 a.m. | AC Milan vs. Udinese – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Atalanta vs. Juventus – ESPN 3, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen – Disney+

8:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt – Disney+

8:30 a.m. | Heidenheim vs. FC Unión Berlín – Disney+

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Borussia Monchengladbach – ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | St. Pauli vs. Bayern Munich – ESPN, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

12:00 p.m. | Auxerre vs. Nantes – Disney+

2:05 p.m. | Rennes vs. Angers – Diseney+

  • Brasileirao – Brasil

2:30 p.m. | Remo vs. Vasco da Gama – Fanatiz, L1 Play, Globo Internacional

2:30 p.m. | Vitória vs. Sao Paulo – Fanatiz, L1 Play

4:30 p.m. | Mirassol vs. Bahía – Fanatiz, L1 Play

6:00 p.m. | Santos vs. Atlético Mineiro – Fanatiz, L1 Play

6:30 p.m. | Internacional vs. Gremio – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Instituto – Fanatiz, TyC Sports Internacional

1:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors – Disney+, Fanatiz

3:15 p.m. | Estudiantes de La Plata vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, TyC Sports Internacional

5:30 p.m. | Boca Juniors vs. Independiente – ESPN 5, Disney+, Fanatiz

7:45 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Barracas Central – Fanatiz, TyC Sports Internacional

  • MLS – Estados Unidos & Canadá

12:00 p.m. | Toronto FC vs. FC Cincinnati – Apple TV

1:30 p.m. | Austin FC vs. LA Galaxy – Apple TV

1:30 p.m. | CF Montreal vs. Philadelphia Union – Apple TV

3:30 p.m. | Portland Timbers vs. Los Angeles FC – Apple TV

6:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. New York City – Apple TV

6:30 p.m. | New England Revolution vs. DC United – Apple TV

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Nashville SC – Apple TV

6:30 p.m. | Inter Miami vs. New York RB – Apple TV

7:30 p.m. | Sporting KC vs. San José Earthquakes – Apple TV

7:30 p.m. | FC Dallas vs. St. Louis City – Apple TV

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. Atlanta United – Apple TV

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Houston Dynamo – Apple TV

9:30 p.m. | San Diego FC vs. Minnesota United – Apple TV

