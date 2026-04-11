Partidos de hoy, sábado 11 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 11 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 11 DE ABRIL
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Real Sociedad vs. Alavés – ESPN 4, Disney+
9:15 a.m. | Elche vs. Valencia – D Sports, DGO
11:30 a.m. | FC Barcelona vs. Espanyol – D Sports, DGO
2:00 p.m. | Sevilla vs. Atlético de Madrid – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Arsenal vs. Bournemouth – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Brentford vs. Everton – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Burnley vs. Brighton – Disney+
11:30 a.m. | Liverpool vs. Fulham – ESPN 5, Disney+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Torino vs. Hellas Verona – Disney+
8:00 a.m. | Cagliari vs. US Cremonese – Disney+
11:00 a.m. | AC Milan vs. Udinese – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Atalanta vs. Juventus – ESPN 3, Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen – Disney+
8:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Eintracht Frankfurt – Disney+
8:30 a.m. | Heidenheim vs. FC Unión Berlín – Disney+
8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Borussia Monchengladbach – ESPN 5, Disney+
11:30 a.m. | St. Pauli vs. Bayern Munich – ESPN, Disney+
- Ligue 1 – Francia
12:00 p.m. | Auxerre vs. Nantes – Disney+
2:05 p.m. | Rennes vs. Angers – Diseney+
- Brasileirao – Brasil
2:30 p.m. | Remo vs. Vasco da Gama – Fanatiz, L1 Play, Globo Internacional
2:30 p.m. | Vitória vs. Sao Paulo – Fanatiz, L1 Play
4:30 p.m. | Mirassol vs. Bahía – Fanatiz, L1 Play
6:00 p.m. | Santos vs. Atlético Mineiro – Fanatiz, L1 Play
6:30 p.m. | Internacional vs. Gremio – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
1:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Instituto – Fanatiz, TyC Sports Internacional
1:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors – Disney+, Fanatiz
3:15 p.m. | Estudiantes de La Plata vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, TyC Sports Internacional
5:30 p.m. | Boca Juniors vs. Independiente – ESPN 5, Disney+, Fanatiz
7:45 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Barracas Central – Fanatiz, TyC Sports Internacional
- MLS – Estados Unidos & Canadá
12:00 p.m. | Toronto FC vs. FC Cincinnati – Apple TV
1:30 p.m. | Austin FC vs. LA Galaxy – Apple TV
1:30 p.m. | CF Montreal vs. Philadelphia Union – Apple TV
3:30 p.m. | Portland Timbers vs. Los Angeles FC – Apple TV
6:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. New York City – Apple TV
6:30 p.m. | New England Revolution vs. DC United – Apple TV
6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Nashville SC – Apple TV
6:30 p.m. | Inter Miami vs. New York RB – Apple TV
7:30 p.m. | Sporting KC vs. San José Earthquakes – Apple TV
7:30 p.m. | FC Dallas vs. St. Louis City – Apple TV
7:30 p.m. | Chicago Fire vs. Atlanta United – Apple TV
8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Houston Dynamo – Apple TV
9:30 p.m. | San Diego FC vs. Minnesota United – Apple TV