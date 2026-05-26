PNP podrá tomar muestra de ADN a criminales para agilizar investigaciones

Tras la promulgación de la Ley Nº 32595, la cual autoriza crear el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDOG), la Policía Nacional busca realizar la identificación de sospechosos y esclarecer crímenes complejos con mayor rapidez gracias al uso obligatorio de ADN.

Antes de la entrada en vigencia de esta norma, cualquier investigado podía negarse a la toma de muestras biológicas. Ahora este procedimiento será obligatorio para sospechosos e investigados en casos de homicidio, violación sexual o desapariciones.

Además, los internos en penales, ya sea con condena o en prisión preventiva, también deberán someterse, sin excepción, a esta toma de muestra genética.

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