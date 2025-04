Partidos de hoy, 12 de abril: programación para ver fútbol, en directo

El fútbol en vivo para hoy, sábado 12 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 12 DE ABRIL

LIGA 1

3:30 pm | Juan Pablo II vs. Alianza Atlético – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

7:00 pm | Cienciano vs. Alianza Universidad – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

LALIGA – ESPAÑA

6:30 am | Real Sociedad vs. Mallorca – Disney+ Premium, ESPN 2

9:15 am | Getafe vs. Las Palmas – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 am | Celta vs. Espanyol – DGO, D Sports

2:00 pm | Leganés vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN

PREMIER LEAGUE – INGLATERRA

6:30 am | Manchester City vs. Crystal Palace – Disney+ Premium, ESPN

9:00 am | Southampton vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

9:00 am | Brighton vs. Leicester City – Disney+ Premium

9:00 am | Nottingham Forest vs. Everton – Disney+ Premium

11:30 am | Arsenal vs. Brentford – Disney+ Premium

SERIE A – ITALIA

8:00 am | Venezia FC vs. Monza – Disney+ Premium

11:00 am | Inter de Milán vs. Cagliari – Disney+ Premium, ESPN

1:45 pm | Juventus vs. US Lecce – Disney+ Premium

BUNDESLIGA – ALEMANIA

8:30 am | Bayer Leverkusen vs. Union Berlín – Disney+ Premium, ESPN 5

8:30 am | Hoffenheim vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

8:30 pm | Borussia M’gladbach vs. Friburgo – Disney+ Premium

8:30 am | Bochum vs. Augsburgo – Disney+ Premium

8:30 am | Holstein Kiel vs. St. Pauli – Disney+ Premium

11:30 am | Bayern Munich vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 5

LIGUE 1 – FRANCIA

10:00 am | AS Monaco vs. O. Marsella – Disney+ Premium

12:00 pm | Toulouse vs. Lille – Disney+ Premium

2:05 pm | Strasbourg vs. Niza – Disney+ Premium

MLS – ESTADOS UNIDOS

1:45 pm | Atlanta United vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

3:30 pm | Orlando City vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

LIGA ARGENTINA

1:30 pm | San Lorenzo vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports

4:00 pm | Barracas Central vs. Tigre – Fanatiz, TyC Sports

6:00 pm | Belgrano vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz

SUDAMERICANO SUB 17

4:00 pm | Venezuela vs. Chile – DGO, D Sports

7:00 pm | Colombia vs. Brasil – DGO, D Sports

