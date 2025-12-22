Hablan los vecinos de familia hallada muerta en el Rímac

El hallazgo de los cuerpos sin vida de tres integrantes de una familia en el distrito del Rímac continúa causando conmoción en nuestro país. Un padre, una madre y su hijo de 13 años fueron encontrados muertos en su departamento ubicado en el segundo piso de una vivienda en la urbanización Leoncio Prado.

Los primeros reportes policiales aseguran que los cuerpos de los integrantes de la familia Quiroga Siesquen tenían impactos de bala, sin embargo los vecinos que residen en el primer piso de la vivienda negaron haber escuchado algún disparo, por lo que desconocen cuándo habría ocurrido el trágico suceso.

Por otro lado, contaron que no notaron situaciones violentas que despertaran las alarmas aunque admitieron que sí escucharon discusiones entre la pareja en el pasado, hecho que fue ratificado por la dueña del inmueble.

Los familiares de las víctimas llegaron hasta la Morgue Central de Lima, pero evitaron dar declaraciones a la prensa.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7