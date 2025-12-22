Ministra de Economía asegura presupuesto para becas de Pronabec “está garantizado”

La ministra de Economía, Denisse Miralles, aseguró que el presupuesto para dar cobertura a las más de 30 mil becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) está garantizado, pese a calificar de “irresponsable” este incremento de ayuda social prometido por la gestión del exministro de Educación, Morgan Quero, excolaborador de la vacada expresidenta Dina Boluarte.

De acuerdo a lo explicado por la titular del MEF, anualmente se aprueban “5 mil becas al año por 5 años”, pero a la gestión de Morgan Quero “de pronto se le ocurrió que tenían que haber 38 mil becas en un año”. A pesar de destacar lo irresponsable de la promesa al no contar con el presupuesto, aseguró que esta “se va a honrar”.

MINEDU DISTRIBUIRÁ SU PRESUPUESTO

En este sentido, Miralles recordó que la gestión de José Jerí entró en funciones cuando el presupuesto ya había sido aprobado por el Congreso, el cual era insuficiente para financiar las becas. Ahora el presupuesto disponible para financiarlas asciende a 1390 millones de soles.

Esto se debe a que el presupuesto del Ministerio de Educación asciende a 17 mil millones de soles y se les permitió incluir artículos en la norma para hacer redistribuciones y con ello cubrir el financiamiento de las becas.

El Ministerio de Educación tiene 17 mil millones de soles. Es un monto bastante alto y, además, en la Ley de Presupuesto, y eso nosotros lo conversamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Soto, lo entendió muy bien, y nos permitió incluir artículos que le permitan hacer redistribuciones al Ministerio de Educación, cosa que no tiene ningún otro sector. ¿Para qué? Para que podamos, justamente, garantizar ese recurso”

Recordemos que, en noviembre último, Punto Final reveló que unas 20 mil becas de Beca 18 no tenían presupuesto ni fondos para ejecutarse, pese a que 90 mil estudiantes rindieron el examen para obtener una beca tras la promesa del Gobierno de Dina Boluarte de más becas para los jóvenes. Esto permitió conocer que la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso sólo contemplaba 50 millones de soles de 793 necesario para cubrir con Beca 18, Beca Permanencia y la nueva Beca TEC de cara al 2026.

