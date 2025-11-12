Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 12 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

  • Amistosos internacionales – FIFA

12:00 p.m. | Rusia vs. Perú – Movistar Deportes, América TV, ATV y Movistar Play

  • Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. | Bayern Munich vs. Arsenal – Disney+ Premium

12:45 p.m. | FC Barcelona vs. OH Leuven – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. | Benfica vs. Twente – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Manchester United vs. PSG – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN 3

  • Brasileirao – Brasil

6:30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz

