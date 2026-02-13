Partidos de hoy, viernes 13 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 13 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 13 DE FEBRERO
- Liga1 – Perú
3:00 p.m. | UTC vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play
8:30 p.m. | Universitario vs Cienciano – L1 Max, L1 Play
- Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol
4:00 p.m. | Perú vs Ecuador – DSports 2, DGO
4:00 p.m. | Brasil vs Argentina – DSports, DGO
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Elche vs Osasuna – ESPN 2, Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Pisa vs AC Milan – ESPN 2, Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:00 p.m. | Rennes vs PSG – ESPN 2, Disney+
3:05 p.m. | Monaco vs Nantes – Disney+
- FA Cup – Inglaterra
2:45 p.m. | Wrexham vs Ipswich Town – Disney+
2:45 p.m. | Hull City vs Chelsea – ESPN, Disney+
- Primera División – Argentina
4:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Vélez – Disney+
6:00 p.m. | Independiente vs Lanús – Disney+
8:15 p.m. | Unión vs San Lorenzo – TyC Sports
- Amistoso internacional – Ecuador
7:00 p.m. | Independiente del Valle vs Inter Miami – OneFootball