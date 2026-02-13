Temas
Partidos de hoy, viernes 13 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 13 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 13 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 13 DE FEBRERO

  • Liga1 – Perú

3:00 p.m. | UTC vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | Universitario vs Cienciano – L1 Max, L1 Play

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Perú vs Ecuador – DSports 2, DGO

4:00 p.m. | Brasil vs Argentina – DSports, DGO

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Elche vs Osasuna – ESPN 2, Disney+

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Pisa vs AC Milan – ESPN 2, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:00 p.m. | Rennes vs PSG – ESPN 2, Disney+

3:05 p.m. | Monaco vs Nantes – Disney+

  • FA Cup – Inglaterra

2:45 p.m. | Wrexham vs Ipswich Town – Disney+

2:45 p.m. | Hull City vs Chelsea – ESPN, Disney+

  • Primera División – Argentina

4:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Vélez – Disney+

6:00 p.m. | Independiente vs Lanús – Disney+

8:15 p.m. | Unión vs San Lorenzo – TyC Sports

  • Amistoso internacional – Ecuador

7:00 p.m. | Independiente del Valle vs Inter Miami – OneFootball

