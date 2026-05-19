Descubren el legendario templo inca de Ancocagua en Cusco: un hallazgo histórico en T’aqrachullo

El sitio arqueológico de T’aqrachullo, ubicado en la provincia de Espinar, Cusco, alberga las estructuras de lo que sería el Ancocagua, uno de los templos incas más importantes de la región y que fue documentado por el cronista Pedro Cieza de León.

Este importante complejo prehispánico, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010, se perfila como uno de los mayores atractivos históricos y turísticos del sur del Perú.

¿Cómo es el complejo arqueológico de T’aqrachullo?

El complejo abarca un total de 17 hectáreas, de las cuales nueve corresponden al área nuclear. En esta zona se levantan más de 500 estructuras arquitectónicas construidas sobre una meseta, entre las que destacan:

Viviendas y espacios residenciales.

Estructuras funerarias y colcas (depósitos).

Espacios ceremoniales y escalinatas.

Caminos empedrados.Capac Ñan

Dato clave: La recuperación de este espacio requirió un proyecto de investigación y restauración desarrollado entre 2019 y 2024. La obra contó con una inversión de 11 millones de soles, financiados por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Conexión con el Qhapaq Ñan y el Imperio Inca

Las investigaciones arqueológicas confirman que T’aqrachullo formaba parte del Qhapaq Ñan, la red de caminos que conectaba el Tahuantinsuyo. Debido a su ubicación estratégica, este complejo funcionó como un punto clave para el comercio, la administración y la religión incaica.

Actualmente, el sitio ya recibe a turistas nacionales y extranjeros. Además del valor histórico del templo de Ancocagua, los visitantes pueden disfrutar del entorno natural de la zona, donde destaca el imponente paisaje de los Tres Cañones de Espinar.

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