Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 13 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
- Eliminatorias – UEFA
12:00 p.m. | Armenia vs Hungría – Disney+
12:00 p.m. | Azerbaiyán vs Islandia – Disney+
12:00 p.m. | Noruega vs Estonia – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Irlanda vs Portugal – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Inglaterra vs Serbia – Disney+
2:00 p.m. | Andorra vs Albania – Disney+
2:00 p.m. | Moldavia vs Italia – Disney+
2:45 p.m. | Francia vs Ucrania – ESPN, Disney+
- Eliminatorias – CAF
11:00 a.m. | Nigeria vs Gabón – FIFA+
2:00 p.m. | Camerún vs R.D Congo – FIFA+
- Eliminatorias – AFC
11:00 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Irak – Disney+