Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 13 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Eliminatorias – UEFA

12:00 p.m. | Armenia vs Hungría – Disney+

12:00 p.m. | Azerbaiyán vs Islandia – Disney+

12:00 p.m. | Noruega vs Estonia – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Irlanda vs Portugal – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Inglaterra vs Serbia – Disney+

2:00 p.m. | Andorra vs Albania – Disney+

2:00 p.m. | Moldavia vs Italia – Disney+

2:45 p.m. | Francia vs Ucrania – ESPN, Disney+

Eliminatorias – CAF

11:00 a.m. | Nigeria vs Gabón – FIFA+

2:00 p.m. | Camerún vs R.D Congo – FIFA+

Eliminatorias – AFC

11:00 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Irak – Disney+

