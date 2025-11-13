Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 13 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

  • Eliminatorias – UEFA

12:00 p.m. | Armenia vs Hungría – Disney+

12:00 p.m. | Azerbaiyán vs Islandia – Disney+

12:00 p.m. | Noruega vs Estonia – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Irlanda vs Portugal – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Inglaterra vs Serbia – Disney+

2:00 p.m. | Andorra vs Albania – Disney+

2:00 p.m. | Moldavia vs Italia – Disney+

2:45 p.m. | Francia vs Ucrania – ESPN, Disney+

  • Eliminatorias – CAF

11:00 a.m. | Nigeria vs Gabón – FIFA+

2:00 p.m. | Camerún vs R.D Congo – FIFA+

  • Eliminatorias – AFC

11:00 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Irak – Disney+

