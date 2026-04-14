Partidos de hoy, martes 14 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 14 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | CD Moquegua vs. Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | ADT vs. Alianza Lima – L1 Max, L1 Play, Fanatiz
8:00 p.m. | Sport Boys vs. FBC Melgar – L1 Max, L1 Play
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Cerro Porteño vs. Junior – ESPN, Disney+
5:00 p.m. | Nacional vs. Deportes Tolima – ESPN 2, Disney+
5:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Cusco – ESPN 7, Disney+
7:00 p.m. | Bolívar vs. La Guaira – ESPN 7, Disney+
7:00 p.m. | Boca Juniors vs. Barcelona SC – ESPN, Disney+
9:00 p.m. | Universitario vs. Coquimbo Unido – ESPN, Disney+
9:00 p.m. | LDU Quito vs. Mirassol – ESPN 2, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Sao Paulo vs. O’Higgins – D Sports 2, DGO
5:00 p.m. | Gremio vs. Deportivo Riestra – D Sports, DGO
7:00 p.m. | Vasco da Gama vs. Audax Italiano – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Palestino vs. Montevideo City – ESPN 5, Disney+
7:30 p.m. | Santos vs. Deportivo Recoleta – D Sports, DGO
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | Liverpool vs. PSG – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. FC Barcelona – ESPN, Disney+
- Liga de Naciones Femenina – Conmebol
4:00 p.m. | Perú vs. Paraguay – D Sports, DGO
4:00 p.m. | Bolivia vs. Uruguay – D Sports 4, DGO
8:00 p.m. | Colombia vs. Chile – D Sports 4, DGO
6:00 p.m. | Venezuela vs. Argentina – D Sports 5, DGO