Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Deportes

Partidos de hoy, martes 14 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 14 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 14 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 14 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | CD Moquegua vs. Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | ADT vs. Alianza Lima – L1 Max, L1 Play, Fanatiz

8:00 p.m. | Sport Boys vs. FBC Melgar – L1 Max, L1 Play

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs. Junior – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Nacional vs. Deportes Tolima – ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Cusco – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Bolívar vs. La Guaira – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Boca Juniors vs. Barcelona SC – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Universitario vs. Coquimbo Unido – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | LDU Quito vs. Mirassol – ESPN 2, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Sao Paulo vs. O’Higgins – D Sports 2, DGO

5:00 p.m. | Gremio vs. Deportivo Riestra – D Sports, DGO

7:00 p.m. | Vasco da Gama vs. Audax Italiano – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Palestino vs. Montevideo City – ESPN 5, Disney+

7:30 p.m. | Santos vs. Deportivo Recoleta – D Sports, DGO

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Liverpool vs. PSG – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. FC Barcelona – ESPN, Disney+

  • Liga de Naciones Femenina – Conmebol

4:00 p.m. | Perú vs. Paraguay – D Sports, DGO

4:00 p.m. | Bolivia vs. Uruguay – D Sports 4, DGO

8:00 p.m. | Colombia vs. Chile – D Sports 4, DGO

6:00 p.m. | Venezuela vs. Argentina – D Sports 5, DGO

