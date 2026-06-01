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Helder Domínguez juramentó como nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras salida de Luz Pacheco

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Helder Domínguez juramentó como nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras salida de Luz Pacheco
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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El magistrado Helder Domínguez Haro juramentó este 1 de junio como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras la salida de Luz Pacheco, quien argumentó falta de confianza dentro de la institución atribuido a un funcionario.

“Nos toca asumir retos cruciales (…). Hoy asumo liderar al máximo interprete de la Constitución peruana, el poder de control constitucional, no porque sea la persona más indicada (…), sino, como al ocupar la vicepresidencia corresponde prescidir la más alta corte”, declaró Domínguez Haro.

El nuevo presidente del TC juró que tomará su compromiso con “absoluta responsabilidad, seriedad y trabajo en equipo” ante la carga procesal del organismo, pues el presidente tiene una carga de más de 8.000 casos por firmar y resolver.

Durante su primer monólogo, Dominguez subrayó que no es la primera vez que un magistrado o magistrada en el máximo cargo del TC renuncie; y que inclusive existe un mecanismo de orden para prevalecer la estabilidad en el organo constitucional.

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