Deportes

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 14 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 14 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 14 DE FEBRERO

  • Liga1 – Perú

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. ADT – L1 Max

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal – L1 Max

5:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau – L1 Max

8:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Lima – L1 Max

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Espanyol vs. Celta – ESPN y Disney+

10:15 a.m. | Getafe vs. Villarreal – ESPN y Disney+

12:30 p.m. | Sevilla vs. Alavés – ESPN y Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Real Sociedad – ESPN y Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Como vs Fiorentina – Disney+

12:00 p.m. | Lazio vs Atalanta – Disney+

2:45 p.m. | Inter vs Juventus – ESPN 2, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Borussia M’Gladbach – Disney+

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. St. Pauli – Disney+

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Friburgo – Disney+

9:30 a.m. | Hamburgo vs Union Berlin – Disney+

9:30 a.m. | Werder Bremen vs. Bayern Múnich – ESPN, Disney+

12:30 p.m. | Stuttgart vs. Colonia – ESPN 2, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

  • FA Cup – Inglaterra

7:105 a.m. | Burton Albion vs. West Ham – ESPN y Disney+

10:00 a.m. | Norvich vs. Albion – ESPN y Disney+

10:00 a.m. | Southampton vs. Leicester – ESPN y Disney+

10:00 a.m. | Burnley vs. Mansfield – ESPN y Disney+

10:00 a.m. | Manchester City vs. Salford – ESPN y Disney+

12:45 a.m. | Aston Villa vs.. Newcastle – ESPN y Disney+

3:00 p.m. | Liverpool vs. Brighton – ESPN y Disney+

  • Primera División – Argentina

3:30 p.m. | Banfield vs Racing – TyC Sports, TNT Sports

5:45 p.m. | Talleres vs Gimnasia Mendoza – Disney+

5:45 p.m. | Huracán vs Sarmiento – TyC Sports, TNT Sports

8:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Belgrano – TyC Sports, TNT Sports

8:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. Estudiantes Río Cuarto – ESPN Premium, Disney+

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Atlético San Luis vs Querétaro – Disney+

8:00 p.m. | Monterrey vs León – TUDN, Canal 5

8:00 p.m. | Pachuca vs Atlas – ViX, FOX One

8:05 p.m. | Juárez vs Necaxa – Azteca 7, Azteca Deportes

10:05 p.m. | Chivas vs América – Telemundo, Prime Video

