Partidos de hoy, sábado 14 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 14 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 14 DE FEBRERO
- Liga1 – Perú
1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. ADT – L1 Max
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal – L1 Max
5:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau – L1 Max
8:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Lima – L1 Max
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Espanyol vs. Celta – ESPN y Disney+
10:15 a.m. | Getafe vs. Villarreal – ESPN y Disney+
12:30 p.m. | Sevilla vs. Alavés – ESPN y Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs. Real Sociedad – ESPN y Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Como vs Fiorentina – Disney+
12:00 p.m. | Lazio vs Atalanta – Disney+
2:45 p.m. | Inter vs Juventus – ESPN 2, Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Borussia M’Gladbach – Disney+
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. St. Pauli – Disney+
9:30 a.m. | Hoffenheim vs. Friburgo – Disney+
9:30 a.m. | Hamburgo vs Union Berlin – Disney+
9:30 a.m. | Werder Bremen vs. Bayern Múnich – ESPN, Disney+
12:30 p.m. | Stuttgart vs. Colonia – ESPN 2, Disney+
- Ligue 1 – Francia
- FA Cup – Inglaterra
7:105 a.m. | Burton Albion vs. West Ham – ESPN y Disney+
10:00 a.m. | Norvich vs. Albion – ESPN y Disney+
10:00 a.m. | Southampton vs. Leicester – ESPN y Disney+
10:00 a.m. | Burnley vs. Mansfield – ESPN y Disney+
10:00 a.m. | Manchester City vs. Salford – ESPN y Disney+
12:45 a.m. | Aston Villa vs.. Newcastle – ESPN y Disney+
3:00 p.m. | Liverpool vs. Brighton – ESPN y Disney+
- Primera División – Argentina
3:30 p.m. | Banfield vs Racing – TyC Sports, TNT Sports
5:45 p.m. | Talleres vs Gimnasia Mendoza – Disney+
5:45 p.m. | Huracán vs Sarmiento – TyC Sports, TNT Sports
8:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Belgrano – TyC Sports, TNT Sports
8:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. Estudiantes Río Cuarto – ESPN Premium, Disney+
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Atlético San Luis vs Querétaro – Disney+
8:00 p.m. | Monterrey vs León – TUDN, Canal 5
8:00 p.m. | Pachuca vs Atlas – ViX, FOX One
8:05 p.m. | Juárez vs Necaxa – Azteca 7, Azteca Deportes
10:05 p.m. | Chivas vs América – Telemundo, Prime Video