Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 14 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 14 DE MARZO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs ADT – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Los Chankas – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes

6:00 p.m. | Garcilaso vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes

8:30 p.m. | Universitario vs UTC – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Girona vs Athletic Club – Disney+

10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs Getafe – Disney+

12:30 p.m. | Real Oviedo vs Valencia – Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs Elche – Disney+

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Inter vs Atalanta – Disney+

12:00 p.m. | Napoli vs Lecce – Disney+

02:45 p.m. | Udinese vs Juventus – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Dortmund vs Augsburg – Disney+

9:30 a.m. | Frankfurt vs Heidenheim – Disney+

9:30 p.m. | Hoffenheim vs Wolfsburg – Disney+

9:30 p.m. | Leverkusen vs Bayern – Disney+

12:30 p.m. | Hamburgo vs Colonia – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Loriente vs Lens – Disney+

1:00 p.m. | Angers vs Niza – Disney+

3:05 p.m. | Mónaco vs Brest – Disney+

Siguiente artículo