Partidos de hoy, sábado 14 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 14 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | Sport Huancayo vs ADT – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Los Chankas – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes
6:00 p.m. | Garcilaso vs Alianza Lima – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes
8:30 p.m. | Universitario vs UTC – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Girona vs Athletic Club – Disney+
10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs Getafe – Disney+
12:30 p.m. | Real Oviedo vs Valencia – Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs Elche – Disney+
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Inter vs Atalanta – Disney+
12:00 p.m. | Napoli vs Lecce – Disney+
02:45 p.m. | Udinese vs Juventus – Disney+
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Dortmund vs Augsburg – Disney+
9:30 a.m. | Frankfurt vs Heidenheim – Disney+
9:30 p.m. | Hoffenheim vs Wolfsburg – Disney+
9:30 p.m. | Leverkusen vs Bayern – Disney+
12:30 p.m. | Hamburgo vs Colonia – Disney+
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Loriente vs Lens – Disney+
1:00 p.m. | Angers vs Niza – Disney+
3:05 p.m. | Mónaco vs Brest – Disney+