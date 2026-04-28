Caso Edita Guerrero da nuevo giro: Poder Judicial cita de grado o fuerza a familiares

Han pasado 12 años desde la muerte de Edita Guerrero, una de las voces más emblemáticas de Corazón Serrano, pero el caso aún sigue sin resolverse. Ahora, el Poder Judicial de Piura dio un nuevo giro al proceso al citar de grado o fuerza a sus padres y a sus hermanos Irma y Leodán Guerrero para que brinden su declaración.

La cantante falleció en marzo de 2014 en medio de circunstancias que generaron múltiples versiones. En un inicio se informó que habría muerto a causa de un aneurisma, pero posteriormente surgieron peritajes que señalaban lesiones internas y externas, lo que incrementó las dudas sobre las verdaderas causas de su deceso.

En ese contexto, su entonces esposo Paul Olórtiga fue señalado como principal sospechoso por familiares y allegados. Incluso pasó seis años en prisión preliminar en el penal de Río Seco, en Piura. Sin embargo, nunca se logró probar su culpabilidad y posteriormente recuperó su libertad.

Actualmente, Olórtiga tiene la custodia de los hijos que tuvo con la cantante y asegura que también busca que se esclarezca lo ocurrido.

Mientras tanto, Corazón Serrano continúa consolidado como una de las agrupaciones más exitosas del país. No obstante, la sombra de esta tragedia sigue presente para la familia Guerrero, que aún espera respuestas definitivas sobre la partida de Edita, una de las artistas más queridas de la cumbia peruana.

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