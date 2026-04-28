Alcalde de Lima rechaza que el JNE haya declarado inviable elecciones complementarias

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya declarado inviable un nuevo proceso de elecciones complementarias para la población que no logró votar el 12 de abril, el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhortó al órgano electoral que revoque su decisión y se de paso a esta medida de excepción en Lima.

En ese sentido, anunció que, de no tomarse su petitorio, aplicará “acciones constitucionales” ante el Tribunal Constitucional (TC). Recordemos que Reggiardo está afiliado al partido de Renovación Popular, que actualmente tiene a Rafael López Aliaga como candidato presidencial y que también solicita el mismo pedido.