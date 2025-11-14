Temas
Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 14 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

  • Eliminatorias – UEFA

12:00 p.m. | Finlandia vs Malata – Disney+

2:45 p.m. | Eslovaquia vs Irlanda del Norte- Disney+

2:45 p.m. | Polonia vs Países Bajos – Disney+

2:45 p.m. | Croacia vs Islas Feroe – Disney+

2:45 p.m. | Gibraltar vs Montenegro- ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Luxemburgo vs Alemania – Disney+

  • Amistosos internacionales

5:20 a.m. | Japón vs Ghana- Disney+

6:00 p.m. | Corea del Sur vs Bolivia – Disney+

10:00 a.m. | Oman vs Sudán – Disney+

10:00 a.m. | Kenia vs Gibraltar – Disney+

11:00 0.m. | Angola vs Argentina – ESPN – Disney

11:00 a.m. | Uzbekistán vs Egipto – Disney+

11:00 a.m. | Comoras Namibia- ESPN 2, Disney+

11:30 a.m. | Arabia Saudita vs Costa de Marfil – Disney+

11:45 a.m. | Túnez vs Jordina – Disney+

2:00 p.m. | Marruecos vs Mozambique- ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Burkina Faso vs Niger – Disney+

9:30 p.m. | Venezuela vs Australia – Disney+

  • Copa Francia

2:00 p.m. | AS Cannes vs Annecy FC

