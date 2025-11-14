Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 14 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
- Eliminatorias – UEFA
12:00 p.m. | Finlandia vs Malata – Disney+
2:45 p.m. | Eslovaquia vs Irlanda del Norte- Disney+
2:45 p.m. | Polonia vs Países Bajos – Disney+
2:45 p.m. | Croacia vs Islas Feroe – Disney+
2:45 p.m. | Gibraltar vs Montenegro- ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Luxemburgo vs Alemania – Disney+
- Amistosos internacionales
5:20 a.m. | Japón vs Ghana- Disney+
6:00 p.m. | Corea del Sur vs Bolivia – Disney+
10:00 a.m. | Oman vs Sudán – Disney+
10:00 a.m. | Kenia vs Gibraltar – Disney+
11:00 0.m. | Angola vs Argentina – ESPN – Disney
11:00 a.m. | Uzbekistán vs Egipto – Disney+
11:00 a.m. | Comoras Namibia- ESPN 2, Disney+
11:30 a.m. | Arabia Saudita vs Costa de Marfil – Disney+
11:45 a.m. | Túnez vs Jordina – Disney+
2:00 p.m. | Marruecos vs Mozambique- ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Burkina Faso vs Niger – Disney+
9:30 p.m. | Venezuela vs Australia – Disney+
- Copa Francia
2:00 p.m. | AS Cannes vs Annecy FC