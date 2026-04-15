Partidos de hoy, miércoles 15 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 15 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Libertad vs Rosario Central – ESPN, Pluto TV, Disney+, Telefé YouTube
5:00 p.m. | Cruzeiro vs Universidad Católica – ESPN 2, Disney
7:30 p.m. | Fluminense vs Independiente Rivadavia – ESPN 7, Disney+
7:30 p.m. | Corinthians vs Santa Fe – ESPN, Disney+
9:00 p.m. | Independiente del Valle vs UCV – ESPN 6, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Caracas vs Independiente Petrolero – ESPN 3, Disney+
5:00 p.m. | Racing vs Botafogo – DSports, DGO
7:00 p.m. | Olimpia vs Barracas Central – ESPN 3, Disney+
7:30 p.m. | River Plate vs Carabobo – ESPN 5, Disney+
9:00 p.m. | América de Cali vs Alianza Atlético – DSports, DGO
9:00 p.m. | Millonarios vs Boston River – DSports, DGO
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | Bayern vs Real Madrid – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Arsenal vs Sporting Lisboa – ESPN 2, Disney+
- Concachampions – Concacaf
8:00 p.m. | LA Galaxy vs Toluca – Disney+
10:30 p.m. | Seattle Sounders vs Tigres – Disney+
- Copa Argentina
12:10 p.m. | Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro – TyC Sports