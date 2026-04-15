Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 15 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 15 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo – L1 Max, L1 Play

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Libertad vs Rosario Central – ESPN, Pluto TV, Disney+, Telefé YouTube

5:00 p.m. | Cruzeiro vs Universidad Católica – ESPN 2, Disney

7:30 p.m. | Fluminense vs Independiente Rivadavia – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Corinthians vs Santa Fe – ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Independiente del Valle vs UCV – ESPN 6, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Caracas vs Independiente Petrolero – ESPN 3, Disney+

5:00 p.m. | Racing vs Botafogo – DSports, DGO

7:00 p.m. | Olimpia vs Barracas Central – ESPN 3, Disney+

7:30 p.m. | River Plate vs Carabobo – ESPN 5, Disney+

9:00 p.m. | América de Cali vs Alianza Atlético – DSports, DGO

9:00 p.m. | Millonarios vs Boston River – DSports, DGO

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Bayern vs Real Madrid – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Arsenal vs Sporting Lisboa – ESPN 2, Disney+

  • Concachampions – Concacaf

8:00 p.m. | LA Galaxy vs Toluca – Disney+

10:30 p.m. | Seattle Sounders vs Tigres – Disney+

  • Copa Argentina

12:10 p.m. | Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro – TyC Sports

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo