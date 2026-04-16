Partidos de hoy, jueves 16 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 16 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 16 DE ABRIL
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Lanús vs Always Ready – ESPN y Disney
5:00 p.m. | Palmeiras vs Sporting Cristal – ESPN y Disney
7:30 p.m. | Peñarol vs Platense – ESPN y Disney
7:30 p.m. | Flamengo vs Medellín – ESPN y Disney
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Juventud – ESPN y Disney
5:00 p.m. | Tigre vs Macará – ESPN y Disney
7:30 p.m. | San Lorenzo vs Cuenca – ESPN y Disney
7:30 p.m. | Bragantino vs Blooming – ESPN y Disney
9:00 p.m. | Cienciano vs Puerto Cabello – ESPN y Disney
- Europa League – UEFA
11:45 a.m. | Celta vs Friburgo
2:00 p.m. | Aston Villa vs Bolonia
2:00 p.m. | Nottingham Forest – Porto
2:00 p.m. | Real Betis vs Braga
- Sudamericano de Fútbol Sub-17 – Conmebol
6:00 p.m. | Brasil vs Colombia – DSports
9:00 p.m. | Ecuador vs Argentina – DSports