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Partidos de hoy, jueves 16 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, jueves 16 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 16 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 16 DE ABRIL

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Lanús vs Always Ready – ESPN y Disney

5:00 p.m. | Palmeiras vs Sporting Cristal – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Peñarol vs Platense – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Flamengo vs Medellín – ESPN y Disney

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Juventud – ESPN y Disney

5:00 p.m. | Tigre vs Macará – ESPN y Disney

7:30 p.m. | San Lorenzo vs Cuenca – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Bragantino vs Blooming – ESPN y Disney

9:00 p.m. | Cienciano vs Puerto Cabello – ESPN y Disney

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Celta vs Friburgo

2:00 p.m. | Aston Villa vs Bolonia

2:00 p.m. | Nottingham Forest – Porto

2:00 p.m. | Real Betis vs Braga

  • Sudamericano de Fútbol Sub-17 – Conmebol

6:00 p.m. | Brasil vs Colombia – DSports

9:00 p.m. | Ecuador vs Argentina – DSports

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