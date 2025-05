Partidos de hoy, sábado 17 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 17 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 17 DE MAYO

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. | UTC vs. Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. ADT – L1 Max, L1 Play

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Los Chankas – L1 Max, L1 Play

Serie A – Italia

1:45 p.m. | Genoa vs. Atalanta – ESPN 3, Disney+

Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen – ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Holstein Kiel – ESPN 2, Disney+

8:30 a.m. | Augsburgo vs. Unión Berlín – Disney+

8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Bayern Munich – Disney+

8:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburgo – Disney+

8:30 a.m. | Heidenheim vs. Werder Bremen – Disney+

8:30 a.m. | Friburgo vs. Eintracht Frankfurt – Disney+

8:30 a.m. | St. Pauli vs. Bochum – Disney+

8:30 a.m. | RB Leipzig vs. Stuttgart – Disney+

Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. | Olympique Lyon vs. Angers – Disney+

2:00 p.m. | Saint-Étienne vs. Toulouse – Disney+

2:00 p.m. | PSG vs. Auxerre – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Lille vs. Reims – Disney+

2:00 p.m. | Niza vs. Brest – Disney+

2:00 p.m. | Olympique Marsella vs. Rennes – TV5 Monde, Disney+

2:00 p.m. | Nantes vs. Montpellier – Disney+

2:00 p.m. | Lens vs. AS Mónaco – Disney+

2:00 p.m. | Estrasburgo vs. Le Havre – Disney+

FA Cup – Inglaterra

10:30 a.m. | Crystal Palace vs. Manchester City – ESPN, Disney+

MLS – Estados Unidos y Canadá

1:30 p.m. | Montreal CF vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)

3:30 p.m. | New York City vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. | Columbus Crew vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New England Revolution vs. San Jose Earthqueakes – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Chicago Fire – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Atlanta United vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Houston Dynamo – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville SC vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Austin FC vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota United vs. St. Louis City SC – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Portland Timbers vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | San Diego FC vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

