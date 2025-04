Partidos de hoy, 18 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, viernes 18 abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 18 DE ABRIL

Perú – Liga 1

15:00 | Melgar vs Deportivo Garcilaso

17:30 | Binacional vs Universitario

20:00 | Alianza Lima vs Los Chankas

España – LaLiga

14:00 | Espanyol vs Getafe

Argentina – Superliga Argentina

15:00 | Gimnasia La Plata vs River Plate

17:15 | Racing Club vs Central Córdoba SdE

17:15 | Talleres Córdoba vs Vélez Sarsfield

19:30 | Unión Santa Fe vs Newell’s Old Boys

19:30 | Atlético Tucumán vs Independiente

Bolivia – Liga de Fútbol

16:30 | The Strongest vs Aurora

Chile – Primera División

17:00 | Audax Italiano vs Unión Española

Ecuador – Primera A

16:30 | LDU Quito vs Aucas

19:00 | Barcelona vs El Nacional

