Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 18 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | O’Higgins vs Bahía – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Nacional de Potosí vs Botafogo – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Barcelona vs Argentinos Juniors – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

  • Champions League – UEFA

12:45 p.m. | Qarabag vs Newcastle – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Inter de Milan – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Brujas vs Atlético de Madrid – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Olympiacos vs Bayer Leverkusen – ESPN 5, Disney+

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Levante vs Villarreal – DSports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Wolverhampton vs Arsenal – Disney+

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | AC Milan vs Como – Disney+

  • Concachampions – Concacaf

6:00 p.m. | Defense Force vs Philadelphia Unión – Disney+

8:00 p.m. | O&M FC vs Cincinatti – Disney+

10:00 p.m. | Cartaginés vs Vancouver Whitecaps – Disney+

  • Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. | Real Madrid vs Paris FC – Disney+

3:00 p.m. | Arsenal vs OH Leuven – Disney+

