Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 18 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | O’Higgins vs Bahía – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Nacional de Potosí vs Botafogo – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Barcelona vs Argentinos Juniors – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Qarabag vs Newcastle – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Inter de Milan – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Brujas vs Atlético de Madrid – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Olympiacos vs Bayer Leverkusen – ESPN 5, Disney+
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Levante vs Villarreal – DSports, DGO
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Wolverhampton vs Arsenal – Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | AC Milan vs Como – Disney+
- Concachampions – Concacaf
6:00 p.m. | Defense Force vs Philadelphia Unión – Disney+
8:00 p.m. | O&M FC vs Cincinatti – Disney+
10:00 p.m. | Cartaginés vs Vancouver Whitecaps – Disney+
- Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. | Real Madrid vs Paris FC – Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs OH Leuven – Disney+