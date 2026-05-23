Partidos de hoy, sábado 23 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 23 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 23 DE MAYO

  • Liga 1 – Perú

12:45 p.m. | CD Moquegua vs. Universitario – L1 MAX

3:00 p.m. | UTC vs. Sport Boys – L1 MAX

5:15 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau – L1 MAX

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Los Chankas – L1 MAX

  • Liga 2 – Perú

11:00 a.m. | San Martín vs. Unión Comercio

1:15 p.m. | Unión Minas vs. Alianza Huánuco

3:30 p.m. | Estudiantil CNI vs. Santos

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Celta de Vigo vs. Sevilla – ESPN 4 y Disney Plus

2:00 p.m. | Espanyol vs. Real Sociedad – ESPN 7 y Disney Plus

2:00 p.m. | Getafe vs. Osasuna – DirecTV Sports y DGO

2:00 p.m. | Girona vs. Elche – DirecTV Sports y DGO

2:00 p.m. | Mallorca vs. Real Oviedo – DirecTV Sports y DGO

2:00 p.m. | Real Betis vs. Levante – Disney Plus y ESPN 5

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Athletic Club – DirecTV Sports y DGO

2:00 p.m. | Valencia vs. Barcelona – ESPN 3 y Disney Plus

2:00 p.m. | Alavés vs. Rayo Vallecano – ESPN 4 y Disney Plus

2:00 p.m. | Villarreal vs. Atlético Madrid – DirecTV Sports y DGO

  • Serie A – Italia

11:00 a.m. | Bolonia vs Inter – ESPN y Disney Plus

1:45 p.m. | Lazio vs Pisa – Disney Plus

