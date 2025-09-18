Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 18 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Ayacucho vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Universidad – L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Melgar – L1 Max, L1 Play

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Copenhague vs Bayer Leverkusen – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Brujas vs Monaco – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Sporting vs Kairat – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Manchester City vs Napoli – ESPN, Disney+

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Galatasaray – ESPN 5, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Alianza Lima vs U de Chile – ESPN, Disney+

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs Sao Paulo – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes – ESPN 2, Disney+

