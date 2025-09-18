Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 18 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE

Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | Ayacucho vs Cusco FC – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs Alianza Universidad – L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Melgar – L1 Max, L1 Play

Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Copenhague vs Bayer Leverkusen – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Brujas vs Monaco – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Newcastle vs FC Barcelona – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Sporting vs Kairat – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Manchester City vs Napoli – ESPN, Disney+

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Galatasaray – ESPN 5, Disney+

Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Alianza Lima vs U de Chile – ESPN, Disney+

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs Sao Paulo – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes – ESPN 2, Disney+

VIDEO RECOMENDADO