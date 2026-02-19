Temas
Partidos de hoy, jueves 19 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 19 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 19 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Juventud vs Guaraní – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs Deportes Tolima – ESPN 2, Disney+

  • Recopa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Lanús vs Flamengo – ESPN, Disney+

  • Europa League – UEFA

12:45 p.m. | GNK Dinamo Zagreb vs Genk – ESPN 4, Disney+

12:45 p.m. | Fenerbahce vs Nottingham Forest – ESPN 2, Disney+

12:45 p.m. | SK Brann vs Bologna – ESPN 3, Disney+

12:45 p.m. | PAOK vs Celta – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Lille vs Crvena Zvezda – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Celtic FC vs Stuttgart – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Panathinaikos vs Viktoria Plzen – ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | PFC Ludogorets vs Ferencvaros – ESPN 4, Disney+

  • Conference League – UEFA

12:45 p.m. | Zrinjski Mostar vs Crystal Palace – Disney+

12:45 p.m. | Sigma Olomouc vs Lausanne Sport – Disney+

12:45 p.m. | FC Noah vs AZ Alkmaar – Disney+

12:45 p.m. | KuPS vs Lech Poznan – Disney+

3:00 p.m. | KF Shkendija vs Samsunspor – Disney+

3:00 p.m. | AC Amonia vs HNK Rijeka – Disney+

3:00 p.m. | Jagiellonia vs Fiorentina – Disney+

3:00 p.m. | FC Drita vs NK Celje – Disney+

  • Serie A – Brasil

5:30 p.m. | Paranaense vs Corinthians – L1 Play

  • Concachampions – Concacaf

8:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs LA Galaxy – Disney+

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Venezuela vs Paraguay – DSports, DGO

6:00 p.m. | Colombia vs Brasil – DSports, DGO

8:00 p.m. | Argentina vs Ecuador – DSports, DGO

  • Champions League Femenino – UEFA

12:45 p.m. | Juventus vs Wolfsburgo – Disney+

3:00 p.m. | Manchester United vs Atlético de Madrid – Disney+

