Partidos de hoy, viernes 19 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 19 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Real Betis vs. Real Sociedad – DGO, DSports
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | US Lecce vs. Cagliari – Disney+ Premium
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Stuttgart vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 5
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | O. Lyon vs. Angers – Disney+ Premium
- Championship – Inglaterra
2:00 p.m. | Middlesbrough vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 7
- Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Gimnasia LP – TyC Sports
5:00 p.m. | CA Huracán vs. Racing Club – TyC Sports
7:15 p.m. | Lanús vs. Platense – Disney+ Premium
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Necaxa vs. Puebla – Claro Sports, Pluto TV