Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 19 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 19 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Real Betis vs. Real Sociedad – DGO, DSports

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | US Lecce vs. Cagliari – Disney+ Premium

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Stuttgart vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | O. Lyon vs. Angers – Disney+ Premium

  • Championship – Inglaterra

2:00 p.m. | Middlesbrough vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 7

  • Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Deportivo Riestra vs. Gimnasia LP – TyC Sports

5:00 p.m. | CA Huracán vs. Racing Club – TyC Sports

7:15 p.m. | Lanús vs. Platense – Disney+ Premium

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs. Puebla – Claro Sports, Pluto TV

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo