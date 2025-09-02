Temas
Partidos de hoy, martes 2 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 2 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 2 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

  • Inglaterra – FA Cup

1:45 p.m. | Leek Town vs Harborough Town

1:45 p.m. | Yate Town vs Westbury United

1:45 p.m. | Stratford Town vs Halesowen Town

1:45 p.m. | Hanwell Town vs Cray Wanderers

1:45 p.m. | Fareham Town vs Winchester City

1:45 p.m. | Poole Town vs Didcot Town

1:45 p.m. | Shildon AFC vs Witton Albion

1:45 p.m. | Prescot Cables vs Hyde United

1:45 p.m. | Whitehawk vs Hayes & Yeading United

1:45 p.m. | Hastings United vs Faversham Town

1:45 p.m. | Nantwich Town vs Avro

1:45 p.m. | Bootle vs Silsden

1:45 p.m. | Chasetown vs Worcester City

1:45 p.m. | Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic

1:45 p.m. | Sporting Khalsa vs Boston United

1:45 p.m. | Bishop’s Stortford vs Real Bedford

1:45 p.m. | Hitchin Town vs Potters Bar Town

1:45 p.m. | Dartford vs Bracknell Town

1:45 p.m. | Shepshed Dynamo vs Bourne Town

1:45 p.m. | AFC Portchester vs Gloucester City

  • Serie B – Brasil

5:30 p.m. | América MG vs Avaí – Bet365, ESPN Brazil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+

  • Copa Colombia

7:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira – Bet365, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

7:30 p.m. | Atlético FC vs Junior de Barranquilla – Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

  • Norteamérica CONCAFAF W Champions Cup

6:00 p.m. | Orlando Pride vs LD Alajuelense – Disney+ Premium, CBS Sports Network

8:00 p.m. | Alianza vs NJ/NY Gotham FC – Disney+ Premium, CBS Sports Network

