Partidos de hoy, martes 2 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 2 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Inglaterra – FA Cup
1:45 p.m. | Leek Town vs Harborough Town
1:45 p.m. | Yate Town vs Westbury United
1:45 p.m. | Stratford Town vs Halesowen Town
1:45 p.m. | Hanwell Town vs Cray Wanderers
1:45 p.m. | Fareham Town vs Winchester City
1:45 p.m. | Poole Town vs Didcot Town
1:45 p.m. | Shildon AFC vs Witton Albion
1:45 p.m. | Prescot Cables vs Hyde United
1:45 p.m. | Whitehawk vs Hayes & Yeading United
1:45 p.m. | Hastings United vs Faversham Town
1:45 p.m. | Nantwich Town vs Avro
1:45 p.m. | Bootle vs Silsden
1:45 p.m. | Chasetown vs Worcester City
1:45 p.m. | Wingate & Finchley vs Carshalton Athletic
1:45 p.m. | Sporting Khalsa vs Boston United
1:45 p.m. | Bishop’s Stortford vs Real Bedford
1:45 p.m. | Hitchin Town vs Potters Bar Town
1:45 p.m. | Dartford vs Bracknell Town
1:45 p.m. | Shepshed Dynamo vs Bourne Town
1:45 p.m. | AFC Portchester vs Gloucester City
- Serie B – Brasil
5:30 p.m. | América MG vs Avaí – Bet365, ESPN Brazil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
- Copa Colombia
7:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira – Bet365, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
7:30 p.m. | Atlético FC vs Junior de Barranquilla – Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
- Norteamérica CONCAFAF W Champions Cup
6:00 p.m. | Orlando Pride vs LD Alajuelense – Disney+ Premium, CBS Sports Network
8:00 p.m. | Alianza vs NJ/NY Gotham FC – Disney+ Premium, CBS Sports Network