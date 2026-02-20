Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 20 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 20 DE FEBRERO
- Liga1 – Perú
8:00 p.m. | Alianza Lima vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Athletic Club vs Elche – ESPN 2, Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Sassuolo vs Hellas Verona – Disney+
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Stade Brestois vs Marsella – ESPN 4, Disney+
- Primera División – Argentina
3:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Belgrano – Disney+
3:45 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Sarmiento – Disney+
6:00 p.m. | Instituto vs Atlético Tucumán – TyC Sports
6:00 p.m. | Boca Juniors vs Racing – ESPN, Disney+
8:15 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Gimnasia LP – Fanatiz
8:15 p.m. | Rosario Central vs Talleres – TyC Sports