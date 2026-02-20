Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 20 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 20 DE FEBRERO

  • Liga1 – Perú

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Athletic Club vs Elche – ESPN 2, Disney+

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Sassuolo vs Hellas Verona – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. | Stade Brestois vs Marsella – ESPN 4, Disney+

  • Primera División – Argentina

3:15 p.m. | Defensa y Justicia vs Belgrano – Disney+

3:45 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Sarmiento – Disney+

6:00 p.m. | Instituto vs Atlético Tucumán – TyC Sports

6:00 p.m. | Boca Juniors vs Racing – ESPN, Disney+

8:15 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Gimnasia LP – Fanatiz

8:15 p.m. | Rosario Central vs Talleres – TyC Sports

